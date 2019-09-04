Дорогостоящее спортивное оборудование появилось возле псковского Центра помощи детям

Благодаря прокуратуре в Пскове на территории учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, установили дорогостоящее игровое и спортивное оборудование. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, территория псковского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» была недостаточно благоустроена. Здесь отсутствовало игровое и спортивное оборудование в соответствии с возрастными особенностями детей.

Городской прокурор потребовал у руководителя учреждения устранить нарушения закона. Спустя некоторое время требования были удовлетворены. После вмешательства прокуратуры на территории Центра появилось новое игровое и спортивное оборудование стоимостью почти в 700 тысяч рублей.