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Происшествия

Пожилая жительница Себежа умерла от удара кулаком, не приходя в сознание

4 сентября 2019 года, 09:39

В Опочецком района завершилось расследование уголовного дела против себежанина, до смерти избившего сожительницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, преступление произошло в конце мая нынешнего года. Житель Себежа решил выпить и потребовал от своей 74-летней сожительницы деньги на спиртное. Получив отказ, 48-летний мужчина ударил пожилую женщину кулаком в голову, причинив черепно-мозговую травму. Потерпевшая была госпитализирована, однако в тот же день скончалась, не приходя в сознание.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей и ждет суда.

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