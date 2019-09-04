«Псковская правда» ищет желающих попасть на обложку фотогазеты для первоклассников

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! У вашего ребёнка появится возможность прославиться на всю область, а может быть и на всю страну.

«Псковская правда» запускает сбор фотографий на конкурс «Я первоклассник – 2019: Попади на обложку!».

Как стать участником конкурса:

1. Загрузите фото вашего ребёнка в этот альбом: https://vk.com/album-24186345_265895784. Внимание! К участию принимаются фотографии детей, которые в сентябре 2019 года пошли в 1 класс.

2. Укажите в описании имя.

1 октября мы остановим набор участников и запустим голосование на нашем сайте в разделе «Конкурсы».

Голосование продлится до 21 октября.

Участник, набравший максимальное количество «лайков станет победителем. В подарок он получит профессиональную фотосессию и попадёт на обложку журнала «Я – первоклассник 2019».