Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Псковская правда» ищет желающих попасть на обложку фотогазеты для первоклассников

4 сентября 2019 года, 13:06

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! У вашего ребёнка появится возможность прославиться на всю область, а может быть и на всю страну.

«Псковская правда» запускает сбор фотографий на конкурс «Я первоклассник – 2019: Попади на обложку!».

Как стать участником конкурса:

1. Загрузите фото вашего ребёнка в этот альбом: https://vk.com/album-24186345_265895784. Внимание! К участию принимаются фотографии детей, которые в сентябре 2019 года пошли в 1 класс.

2. Укажите в описании имя.

1 октября мы остановим набор участников и запустим голосование на нашем сайте в разделе «Конкурсы». 

Голосование продлится до 21 октября.

Участник, набравший максимальное количество «лайков станет победителем. В подарок он получит профессиональную фотосессию и попадёт на обложку журнала «Я – первоклассник 2019».

«Псковская правда» ищет желающих попасть на обложку фотогазеты для первоклассников
Даниил Басов по результатам интернет-голосования набрал 4,5 тысячи «лайков».
Фото Андрея Степанова
Напомним, лицом журнала «Я — первоклассник!» в 2018 году стал Даниил Басов. Выбор школьника, чье фото украсило обложку, сделали читатели издания.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника поздравил Александра Голышева с 70-летием
Псковичей приглашают 28 сентября на дефиле исторического костюма и выступление реконструкторов
Псковский губернатор сообщил о возможном обмене волонтёрами с Австрией
Десятки школьных автобусов и машин скорой помощи поступят в Псковскую область
В День выборов в Псковской области заработает Информационный центр избиркома
Мотоциклисту, насмерть сбившему девочку в Пскове, грозит 7-летний тюремный срок
Дорогостоящее спортивное оборудование появилось возле псковского Центра помощи детям
Пожилая жительница Себежа умерла от удара кулаком, не приходя в сознание
Юные псковичи выпустили в небо десятки белых шаров в память о трагедии в Беслане

Комментарии

Авторизация
No comments
Ух ты, какая классная!

Общество / Образование
2 сентября 17:17

Ух ты, какая классная!

Дновские школьники очарованы своей новой школой (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Меняю глянец на телескоп

Общество / Экология
2 сентября 10:22

Меняю глянец на телескоп

Набор Lego, аллею редких деревьев, уличный спорткомплекс получат лидеры по сдаче макулатуры (ИНФОГРАФИКА)
Секреты популярного блогера из Пскова

Общество / Знай наших!
30 августа 10:02

Секреты популярного блогера из Пскова

Какие фотографии лучше выкладывать в соцсети и как заработать на «Инстаграме»