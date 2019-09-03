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Общество

Новоприбывших в Псков студентов приглашают поучаствовать в «Походе первокурсника»

3 сентября 2019 года, 17:00

Начался прием заявок на участие в «Походе первокурсника-2019». Слет пройдет с 21 по 22 сентября, он состоится уже в тринадцатый раз. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На протяжении похода будут жить в палаточном лагере и участвовать в досуговой части мероприятия. В программа запланированы конкурсы, спортивные и творческие события, а также вечеринка.

Участниками слета могут стать команды высших учебных заведений Пскова. От каждого факультета одного учебного учреждения может быть выставлено не более 2 команд. Состав каждой команды: 10 - 12 человек, не менее половины из которых - студенты I курса, не младше 18 лет.

Максимальное количество команд в основном составе - 25 команд.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 10:00 16 сентября по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 15. Подробная информация в группе «ВКонтакте».

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