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Общество

Юные псковичи выпустили в небо десятки белых шаров в память о трагедии в Беслане

3 сентября 2019 года, 17:56

Во вторник, 3 сентября, в Лицее экономики и основ предпринимательства № 10 Пскова прошел митинг, посвященный памяти жертв Беслана. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед собравшимися выступила:

«Беслан – это незаживающая рана, с этим нельзя смириться, такое нельзя забыть. В этой ужасной трагедии погибли невинные люди. Мы помним и скорбим о той утрате, но наша обязанность - сохранить память о жертвах», - выступила перед собравшимися директор Лицея Ольга Федорова.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и выпустили в небо белые шары.

После митинга для учащихся старших классов провели интерактивный урок, посвященный трагическим событиям в Беслане.

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