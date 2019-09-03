Юные псковичи выпустили в небо десятки белых шаров в память о трагедии в Беслане

Во вторник, 3 сентября, в Лицее экономики и основ предпринимательства № 10 Пскова прошел митинг, посвященный памяти жертв Беслана. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед собравшимися выступила:

«Беслан – это незаживающая рана, с этим нельзя смириться, такое нельзя забыть. В этой ужасной трагедии погибли невинные люди. Мы помним и скорбим о той утрате, но наша обязанность - сохранить память о жертвах», - выступила перед собравшимися директор Лицея Ольга Федорова.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и выпустили в небо белые шары.

После митинга для учащихся старших классов провели интерактивный урок, посвященный трагическим событиям в Беслане.