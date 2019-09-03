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Общество

В Невельском районе перезахоронили останки 129 советских солдат, найденные в августе

3 сентября 2019 года, 15:26

Останки 129 советских солдат перезахоронили в невельской деревне Турки-Перевоз. Об этом «Псковской правде» сообщили в в пресс-службе Великолукского мясокомбината, оказывавшему поддержку в проведении мероприятия.

Останки советских солдат нашли во время экспедиции, которая состоялась в августе возле озера Белое в Невельском районе.

В 1943 году в этих местах осуществлялась Невельская наступательная операция, в ходе которой были понесены колоссальные потери. Здесь же хоронили тела убитых. Одно из захоронений – в месте расположения полевого госпиталя, на поиски которого ушло шесть лет. Документально там зафиксировано захоронение 69 человек.

«Нам небезразлична судьба павших воинов, которые до сих пор не перезахоронены, в нашем районе их еще очень много лежит», - сказал заместитель командира поискового отряда «Гвоздика» Михаил Ясютич.

Он заметил, что каждую «Вахту памяти» поднимают более 200 бойцов. Поисковики надеются, что обнаруженные вместе с останками обмундирование и личные вещи позволят установить имена всех погибших.  

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