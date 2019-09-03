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Общество

Псковичам рассказали, как добраться до вокзала, несмотря на ремонт на улице Яна Фабрициуса

3 сентября 2019 года, 14:56

С 06.00 5 сентября до 24.00 30 ноября будет введено временное прекращение движения автотранспорта по улице Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до улицы Гражданской в связи с ремонтом дороги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В указанный период, движение автобусов городских маршрутов №2, 6, 16 на участке от площади Победы до остановки «Вокзал» будет осуществляться по улице Советской, улице Вокзальной до остановки «Вокзал», в прямом и обратном направлении.

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