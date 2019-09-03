Михаил Ведерников побывал в гостях у учеников «кикоинского класса» и пожелал успехов в учёбе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил в первый день занятий учеников «кикоинского класса». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона поздравил пятиклассников с началом нового учебного года.

«У вас особенная образовательная программа, по которой вы будете заниматься. Она позволит раскрыть все ваши таланты, поможет понять, кем вы хотите стать в будущем», - сказал губернатор и пожелал ребятам успехов в дальнейшей учебе.

Напомним, образовательную программу, которая носит имя академика, физика-экспериментатора Исаака Кикоина, накануне одобрил экспертный совет при региональном Комитете по образованию.

Концепция класса строится на изучении природоподобных технологий, применением естественнонаучных методов как новой идеологии проведения исследований в современном мире.

Сейчас в «кикоинском классе» обучается 21 школьник.