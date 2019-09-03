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Общество

Михаил Ведерников побывал в гостях у учеников «кикоинского класса» и пожелал успехов в учёбе

3 сентября 2019 года, 14:14

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил в первый день занятий учеников «кикоинского класса». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников побывал в гостях у учеников «кикоинского класса» и пожелал успехов в учёбе
Михаил Ведерников пообещал делать все для того, чтобы молодежь оставалась в Псковской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Глава региона поздравил пятиклассников с началом нового учебного года.

«У вас особенная образовательная программа, по которой вы будете заниматься. Она позволит раскрыть все ваши таланты, поможет понять, кем вы хотите стать в будущем», - сказал губернатор и пожелал ребятам успехов в дальнейшей учебе.

Напомним, образовательную программу, которая носит имя академика, физика-экспериментатора Исаака Кикоина, накануне одобрил экспертный совет при региональном Комитете по образованию.

Концепция класса строится на изучении природоподобных технологий, применением естественнонаучных методов как новой идеологии проведения исследований в современном мире.

Сейчас в «кикоинском классе» обучается 21 школьник.

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