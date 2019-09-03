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Общество

Посетители рынка «Маяк» в Пскове смогут сделать бесплатные прививки от гриппа

3 сентября 2019 года, 11:43

Псковичей приглашают на выездную вакцинацию против гриппа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Прививку можно будет сделать до 6 сентября в промежутке с 10.00 до 15.00 на территории рынка «Маяк» (Псков, Рижский проспект, дом 40б), в мобильном ФАП автобусе (государственный номер автобуса - В 862 КР 60).

Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.

Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача (8112) 53-49-42.

Телефон отделения профилактики (8112) 53-62-14.

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