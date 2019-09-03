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Общество

Стоимость новой детской площадки на улице Инженерной в Пскове составила 600 тысяч рублей

3 сентября 2019 года, 12:30

Новая детская площадка стоимостью почти 600 тысяч рублей появилась в Пскове возле дома №16 по улице Инженерной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках контракта здесь произвели выемку грунта, оборудовали песочницу, установили карусель и качели, детский городок, ограждение, новые скамейки и урны, при этом существующие игровые конструкции не были демонтированы.

Напомним, что всего в 2019 году в Пскове установят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» тринадцать детских и три спортивных площадки.

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