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Общество

Михаил Ведерников: Соболезную всем, кто потерял родных и близких в борьбе против терроризма

3 сентября 2019 года, 10:39

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Уважаемые жители Псковской области!

С Днём солидарности в борьбе с терроризмом!

Сила нашей армии, уровень доступных технологий, мировая глобализация и общее стремление к диалогу привели к тому, что современная Россия может не бояться глобальной войны, подобной тем, что сотрясали нашу страну в прошлом веке.

Но появились новые угрозы. Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом — мировым вызовом, с которым долгое время не могла справиться ни одна страна мира.

3 сентября — это день памяти погибших в Беслане, на Дубровке, в Буденновске, Грозном, Кизляре, Москве, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде, Санкт-Петербурге. Сегодня мы вспоминаем как жертв, так и тех, кто ценой своей жизни спасал и защищал граждан России от смертельной опасности.

Отечественные правоохранительные органы адаптировались к изменившимся условиям. За прошедшее время наша страна в ходе жесткой, непримиримой борьбы смогла нейтрализовать угрозу, до минимума снизив террористическую активность.

По данным Совета Безопасности РФ, в 2018 году были предотвращены 19 терактов, в 2017 году — 25. За этими цифрами десятки спасенных жизней, и долгие годы кропотливой работы наших правоохранительных органов.

Псковские десантники, спецназ, УФСБ, МВД внесли большой вклад в эти результаты и обеспечение безопасности на территории страны и области, и они продолжают нести свою бдительную, неусыпную службу.

Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в борьбе против терроризма, и благодарность тем, кто бьется за мир в нашей стране.

Пусть в России всегда будет спокойствие и процветание. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Михаил Ведерников: Соболезную всем, кто потерял родных и близких в борьбе против терроризмаМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
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