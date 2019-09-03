Моногородской размах и гневные хештеги: чем запомнилась прошедшая неделя в Псковской области

Журналисты СМИ подвели традиционные итоги минувшей недели. Сразу несколько тем выделили они в информационном потоке, все они так или иначе связаны с деятельностью губернатора Псковской области.

Первое, на что обратила внимание журналистская братия, стал визит заместителя министра промышленности и торговли России. Алексей Беспрозванных провел стратегическую сессию по созданию индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. По сути, это документ, определяющий предстоящий объем работ в регионе по большому комплексу направлений — от ремонта дорог до создания новых рабочих мест. «Для нас это принципиально важный документ и уникальная возможность придать Псковской области новый импульс в развитии», - заявил губернатор.

Еще одна тема, привлекшая к себе внимание прессы, - Печоры как место объединения сил и людей. Традиционный крестный ход с чудотворной иконой Успения Божией Матери собрал множество представителей региональных элит. Как написал обозреватель Псковского агентства информации: «Сегодня же, учитывая, какую роль в жизни Псковской области играет настоятель монастыря — митрополит Псковский и Порховский Тихон с его лоббистскими возможностями и активным участием в жизни региона — празднование Успения Богородицы стало значимым событием и в политической жизни региона». Михаил Ведерников напомнил, что Печоры в конце августа получили статус моногорода. «Мы Печоры будем развивать системно, завтра приезжает большая делегация во главе с замминистра промышленности, это будет новая программа», - отметил глава региона.

Наконец, не обошли журналисты и тему гневных хештегов. Губернатор высказался в адрес подрядчиков, привлеченных к ремонту на территории области. Поводом стал очередной «прокол»: положили асфальт, оставив опору линии электропередач в центре пешеходной дорожки — привет мамочкам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья. «Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать», - обратился в своем посте в соцсетях губернатор и сопроводил свой пост хэштегами: #РукоЖопые и #ТупоГоловые.