Опубликован сентябрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: Псков, улица Белинского, дом 77а; Великие Луки, улица Ставского, дом 70.
Горовацкий С.А., 5 сентября с 9.00 до 12.00.
Пузанская Е.А., 12 сентября с 9.00 до 12.00.
Брижаха Е.Ю., 19 сентября с 9.00 до 12.00.
Домахина А.В., 26 сентября с 9.00 до 12.00.
Васильев С.А., 5 сентября с 9.00 до 12.00.
Федорова Н.Э., 12 сентября с 9.00 до 12.00.
Беляева Д.В., 19 сентября с 9.00 до 12.00.
Бабасиев М.К., 26 сентября с 9.00 до 12.00.