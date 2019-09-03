Опубликован сентябрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: Псков, улица Белинского, дом 77а; Великие Луки, улица Ставского, дом 70.