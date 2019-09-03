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Общество

Опубликован сентябрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ

3 сентября 2019 года, 11:03

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: Псков, улица Белинского, дом 77а; Великие Луки, улица Ставского, дом 70.

ПСКОВ

Горовацкий С.А., 5 сентября с 9.00 до 12.00.

Пузанская Е.А., 12 сентября с 9.00 до 12.00.

Брижаха Е.Ю., 19 сентября с 9.00 до 12.00.

Домахина А.В., 26 сентября с 9.00 до 12.00.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Васильев С.А., 5 сентября с 9.00 до 12.00.

Федорова Н.Э., 12 сентября с 9.00 до 12.00.

Беляева Д.В., 19 сентября с 9.00 до 12.00.

Бабасиев М.К., 26 сентября с 9.00 до 12.00.

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