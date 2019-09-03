Сотни тысяч электронных книг теперь доступны для жителей Усвятского района

В библиотеке Усвят появились баннеры с QR-кодом, обеспечивающим доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по культуре.

Специалисты уже проверили доступ к «ЛитРес» с помощью мобильных устройств с операционными системами iOS и Android и разные варианты записи читателей.

Как на платной, так и на бесплатной основе доступны более 300 тысяч книг электронной библиотеки.

Отметим, что любой желающий может написать в Усвятскую районную библиотеку, и каждому будет присвоен читательский номер и логин для пользования новой системой.