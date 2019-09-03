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Общество

Значимость шахматиста Александра Петрова в Опочке сравнили с космонавтом Юрием Гагариным

3 сентября 2019 года, 10:08

В Опочке открыли первый в России памятник известному шахматисту Александру Петрову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Значимость шахматиста Александра Петрова в Опочке сравнили с космонавтом Юрием Гагариным
В Опочке имя Александра Петрова носят улица и гимназия.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
От имени главы региона с открытием памятника жителей города поздравил Сергей Дмитриев.

«Александр Петров в шахматах является такой же ключевой фигурой, как Юрий Гагарин в мире космических открытий нашей страны», - подчеркнул он. «Важно сохранять наши традиции и передавать их из поколения в поколение. Нам есть на кого равняться».

Президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов в свою очередь сказал, что открытие монумента – наш вклад в сохранение памяти о великом историческом прошлом.

«Наши дети и внуки с помощью шахмат учатся думать, мыслить и принимать самостоятельно ответственные решения, чтобы стать тем фундаментом нашей страны», - подчеркнул он.

Родственник выдающегося шахматиста Кирилл Кузнецов поблагодарил за открытие монумента и отметил, что для их семьи это очень важное событие.

Напомним, открытие памятника Александру Петрову приурочено к 220-летию со дня его рождения. Он родился в феврале 1799 года в селе Бисерево Опочецкого уезда Псковской губернии.

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