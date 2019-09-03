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Общество

Таксисты резко взвинтили цены для пассажиров «Ласточки», опоздавшей в Псков

3 сентября 2019 года, 09:58

В ночь в 1 на 2 сентября псковские автобусы дождались своих пассажиров, прибывших на «Ласточке» из Санкт-Петербурга в Псков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

«Как известно, в дороге всякое может произойти, и поезд может задержаться в пути. Ничего в этом удивительного нет», – отметили на предприятии.

Поезд задержался почти на полчаса, но несмотря на это, автобусы №1, 2, 11 и 17 отправились по своему привычному пути, позволив сэкономить деньги и нервы путешественников.

По словам очевидцев, в эту ночь местные предприниматели не растерялись и непомерно увеличили цены на такси эквивалентно стоимости билета на «Ласточку».

Напомним, в августе 2018 года городские автобусы намеренно изменили свое расписание, чтобы крайним рейсом развозить пассажиров.

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