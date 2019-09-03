Фейковый Николай Басков раскритиковал одежду сына-первоклассника Оксаны Фёдоровой

Экс-мисс Вселенная, телеведущая, знаменитая уроженка Пскова Оксана Фёдорова отправила своего сына Фёдора в первый класс. Новостью об этом она поделилась на своей страничке в «Инстаграм» .

«От души поздравляю с началом учебного года всех школьников, родителей, педагогов, наставников, которые помогают нашим детям осваивать новые предметы, расти творчески и интеллектуально, добиваться успехов в учёбе и спорте!», - написала Оксана Фёдорова.

«Особенно хочется поздравить первоклашек, для которых школа - это новый мир, полный открытий и встреч! Желаю всем успехов и отличных отметок! Мы тоже пошли с Федей в первый класс. Как же быстро растут дети», - добавила она.

Большинство подписчиков ринулись поздравлять счастливую маму в комментариях, в то время как некоторые, принялись критиковать гардероб новоиспеченного первоклассника: «Мама в 1 класс собралась, по сыну не заметно», «Как то Федор не очень празднично одет!», «А почему мальчик так одет?».

Кто-то из пользователей социальной сети даже решил потренировать своё чувство юмора, использовав фейковый аккаунт певца Николая Баскова, и написал комментарий: «А белой Рубашки у мальчика не было?».