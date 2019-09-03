Фейковый Николай Басков раскритиковал одежду сына-первоклассника Оксаны Фёдоровой

Экс-мисс Вселенная, телеведущая, знаменитая уроженка Пскова Оксана Фёдорова отправила своего сына Фёдора в первый класс. Новостью об этом она поделилась на своей страничке в «Инстаграм».
Экс-мисс Вселенная, телеведущая, знаменитая уроженка Пскова Оксана Фёдорова отправила своего сына Фёдора в первый класс. Новостью об этом она поделилась на своей страничке в «Инстаграм».
«Особенно хочется поздравить первоклашек, для которых школа - это новый мир, полный открытий и встреч! Желаю всем успехов и отличных отметок! Мы тоже пошли с Федей в первый класс. Как же быстро растут дети», - добавила она.
Большинство подписчиков ринулись поздравлять счастливую маму в комментариях, в то время как некоторые, принялись критиковать гардероб новоиспеченного первоклассника: «Мама в 1 класс собралась, по сыну не заметно», «Как то Федор не очень празднично одет!», «А почему мальчик так одет?».
Кто-то из пользователей социальной сети даже решил потренировать своё чувство юмора, использовав фейковый аккаунт певца Николая Баскова, и написал комментарий: «А белой Рубашки у мальчика не было?».