Пропаганда наркотиков в социальных сетях довела жителя Великих Лук до штрафа

За пропаганду наркотиков в социальных сетях великолучанин заплатит штраф в 4 тысячи рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что 30-летний житель города на Ловати своей странице в социальной сети размещал фотографии и видео, в которых демонстрировались процессы выращивания конопли и призывы к употреблению наркотиков.

В данных материалах эксперты установили необходимую совокупность признаков популяризации и пропаганды наркотиков.

Отметим, что всего в этом году наркополицейские выявили четыре факта пропаганды наркотиков в социальных сетях.