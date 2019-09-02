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Происшествия

Пропаганда наркотиков в социальных сетях довела жителя Великих Лук до штрафа

2 сентября 2019 года, 16:10

За пропаганду наркотиков в социальных сетях великолучанин заплатит штраф в 4 тысячи рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что 30-летний житель города на Ловати своей странице в социальной сети размещал фотографии и видео, в которых демонстрировались процессы выращивания конопли и призывы к употреблению наркотиков.

В данных материалах эксперты установили необходимую совокупность признаков популяризации и пропаганды наркотиков.

Отметим, что всего в этом году наркополицейские выявили четыре факта пропаганды наркотиков в социальных сетях.

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