«Забыли снять»: в Великих Луках задержали двух магазинных воришек

Великолукские полицейские раскрыли кражу из магазина одежды. По предварительной информации, ущерб владельцу торговой точки составил почти 30 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Подозреваемых в краже одежды в торговом центре на улице Вокзальной в городе на Ловати стражи порядка установили быстро. Ими оказались мужчина и женщина.

Как оказалось, молодые люди воспользовались примерочной комнатой магазина и при выходе из торгового зала «забыли снять» с себя неоплаченные товары.

Сейчас по этому факту проводится проверка.