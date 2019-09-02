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Общество

Юлия Пересильд: Помните, счастье не в оценках, а в друзьях, впечатлениях и новых знаниях

2 сентября 2019 года, 10:50

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд на своей страничке в «Инстаграм» поздравила подписчиков с началом нового учебного года.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

«Всех с началом нового учебного года! Ура! Дети соскучились по друзьям и приятелям, набрались впечатлений! Есть, что рассказать соседу по парте», - написала она.

Спустя час после публикации, пост набрал более 5,5 тысяч лайков и около сотни комментариев.

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«Детям всем желаю хорошего года! Радостного! Светлого! Веселого! И не в оценках счастье, помните! Счастье в друзьях, впечатлениях и конечно, новых знаниях!», - подчеркнула Юлия Пересильд.

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