Юлия Пересильд: Помните, счастье не в оценках, а в друзьях, впечатлениях и новых знаниях

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд на своей страничке в «Инстаграм» поздравила подписчиков с началом нового учебного года.

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 1 Сен 2019 в 11:38 PDT

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«Всех с началом нового учебного года! Ура! Дети соскучились по друзьям и приятелям, набрались впечатлений! Есть, что рассказать соседу по парте», - написала она.

Спустя час после публикации, пост набрал более 5,5 тысяч лайков и около сотни комментариев.