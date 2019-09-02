Юлия Пересильд: Помните, счастье не в оценках, а в друзьях, впечатлениях и новых знаниях

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд на своей страничке в «Инстаграм» поздравила подписчиков с началом нового учебного года.
Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд на своей страничке в «Инстаграм» поздравила подписчиков с началом нового учебного года.
«Всех с началом нового учебного года! Ура! Дети соскучились по друзьям и приятелям, набрались впечатлений! Есть, что рассказать соседу по парте», - написала она.
Спустя час после публикации, пост набрал более 5,5 тысяч лайков и около сотни комментариев.