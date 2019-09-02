Власти Пскова – педагогам: Пусть верность призванию будет основой новых достижений

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили жителей региона с Днём знаний.

«Уважаемые педагоги, дорогие дети и родители!

Первое сентября - это всегда начало нового пути в мир свершений, успехов и смелых экспериментов. Каких бы высот ни достигал в жизни человек, путь к ним начинается в школе. Знания и навыки, полученные в детстве и в юности, сопровождают нас всю жизнь. Каждый год Первого сентября образовательные учреждения города Пскова радушно распахивают свои двери перед подрастающим поколением. И каждый новый учебный год воспитатели, педагоги, учителя становятся для ребят надёжными наставниками для наших детей в увлекательной стране знаний. С любовью и заботой они учат детей правилам жизни, воспитывают в них патриотизм, достоинство, ответственность, веру в свои силы, способствуют их социальной интеграции в общество.

В этот замечательный день позвольте выразить слова благодарности всем преподавателям школ, воспитателям детских садов, педагогам средних и высших учебных заведений за большой вклад в дело обучения и воспитания юных граждан нашей страны, в развитие образовательной сферы города. Пусть и в дальнейшем педагогическое мастерство, верность призванию будут основой новых достижений в деятельности каждого образовательного учреждения.

От всей души желаем родителям сил, мудрости, терпения в воспитании своих чад, а всем юным псковичам творческих успехов в покорении Олимпа знаний, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, здоровья, благополучия и полный вперед!»