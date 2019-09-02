Новый пешеходный переход через железнодорожные пути в Новоселье установят в 2020 году

В Псковской области усилят контроль за профилактикой и предупреждению аварийности на дорогах. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, прошедшей в Пскове 2 сентября.

Особое внимание на совещании уделили безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах, расположенных на территории региона. Так, например, речь зашла об организации безопасного перехода железнодорожных путей в поселке Новоселье Струго-Красненского района.

Существующий переход через железнодорожные пути оборудован деревянным настилом, установлены предупреждающие знаки. На станции Новоселье планируют установить более современный пешеходный переход, оснащенный звуковой и световой сигнализацией. Работы должны быть завершены в следующем году.

«Все они должны быть выполнены в установленные сроки, ведь от этого напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения, в особенности - пешеходов», - подчеркнул заместитель губернатора области Василий Осипов.