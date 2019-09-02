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Происшествия

За удар топором по спине жителя Дедовичского района наказали исправительными работами

2 сентября 2019 года, 09:49

Жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью своего знакомого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, 25 апреля этот мужчина поссорился со своим приятелем. Под действием алкоголя он схватил топор и, используя его в качестве оружия, ударил своего оппонента по спине.

По данным медицинской экспертизы, в результате удара у потерпевшего была повреждена левая лопатка.

Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил обвиняемого наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Приговор уже вступил в законную силу.

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