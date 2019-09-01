Против похитителя телевизора в Великих Луках возбудили уголовное дело

Великолукские полицейские раскрыли квартирную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Утром 31 августа в полицию Великих Лук обратилась 80-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о краже из ее квартиры. Женщина пояснила, что неизвестный проник в ее жилище на улице Мурманской, взломав входную дверь. Добычей похитителя стал телевизор. Ущерб заявительнице составил около 20000 рублей.

Подозреваемого установили по «горячим следам». Им оказался безработный великолучанин, 1996 года рождения. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражи, грабежи, вымогательство и незаконное лишение свободы. В содеянном он признался.

Возбуждено уголовное дело.