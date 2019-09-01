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Спорт

Сильнейшие шахматисты со всей России приехали в Великие Луки на престижный турнир

1 сентября 2019 года, 16:42

В Великих Луках впервые проходит один из этапов популярного и престижного в России шахматного турнира - «Рапид Гран-При России». Основные партии турнира будут разыграны с 31 августа по 2 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Попробовать свои силы приехали более 60 шахматистов из Москвы, Санкт- Петербурга, Хабаровского края, Северной Осетии, Алании, Татарстана, а также Тверской, Вологодской, Новгородской областей.

В соревнованиях принимают участие 8 гросмейстеров. Среди них двукратный чемпион России Александр Морозевич, чемпион Европы Александр Мотылев, чемпион России Евгений Алексеев, чемпионка мира Александра Мальцевская.

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Результаты всероссийского соревнования будут зачтены в международном шахматном рейтинге ФИДЕ. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч рублей.

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