Сильнейшие шахматисты со всей России приехали в Великие Луки на престижный турнир

В Великих Луках впервые проходит один из этапов популярного и престижного в России шахматного турнира - «Рапид Гран-При России». Основные партии турнира будут разыграны с 31 августа по 2 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Попробовать свои силы приехали более 60 шахматистов из Москвы, Санкт- Петербурга, Хабаровского края, Северной Осетии, Алании, Татарстана, а также Тверской, Вологодской, Новгородской областей.

В соревнованиях принимают участие 8 гросмейстеров. Среди них двукратный чемпион России Александр Морозевич, чемпион Европы Александр Мотылев, чемпион России Евгений Алексеев, чемпионка мира Александра Мальцевская.