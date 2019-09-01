Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Два жителя Витебска чужой картой оплатили в Псковской области продукты и бензин

1 сентября 2019 года, 18:02

В Псковской области двое жителей Витебска оплатили свои покупки чужой банковской картой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 31 августа в полицию обратилась 35-летняя жительница Пушкинских Гор. Она рассказала стражам порядка, что несколько часов назад неизвестные люди похитили деньги с её потерянной банковской карты.

Подозреваемых установили в кратчайшие сроки. Ими оказались два жителя Витебска, 1950 и 1961 года рождения.

В содеянном мужчины признались и пояснили, что найденной картой они оплатили свои покупки в продуктовом магазине и бензин для своей машины на автозаправке. Всего им удалось потратить более 9 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Как заниматься паркуром показали детям на новой спортивной площадке в Печорах
Михаил Ведерников: Иногда поражаешься безрукости подрядчиков и их нежеланию думать
В Красногородском районе школьники вышли на праздничную линейку, несмотря на плохую погоду
Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год будет счастливым и плодотворным
Из-за перекрытия улицы Максима Горького пять псковских автобусов изменят схему движения
В Пскове в День знаний у Дома офицеров и в Финском парке развернётся широкий праздник
Губернатор Псковской области поздравил с 80-летием образования Черниговскую дивизию
В Псковской области 1 и 2 сентября нельзя будет купить алкоголь
Спортивная суббота: в Пскове проходят соревнования по гребле и вейкборду

Комментарии

Авторизация
No comments
Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Происшествия
5 августа 12:30

Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)