Два жителя Витебска чужой картой оплатили в Псковской области продукты и бензин

В Псковской области двое жителей Витебска оплатили свои покупки чужой банковской картой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 31 августа в полицию обратилась 35-летняя жительница Пушкинских Гор. Она рассказала стражам порядка, что несколько часов назад неизвестные люди похитили деньги с её потерянной банковской карты.

Подозреваемых установили в кратчайшие сроки. Ими оказались два жителя Витебска, 1950 и 1961 года рождения.

В содеянном мужчины признались и пояснили, что найденной картой они оплатили свои покупки в продуктовом магазине и бензин для своей машины на автозаправке. Всего им удалось потратить более 9 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.