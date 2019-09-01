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Общество

В Красногородском районе школьники вышли на праздничную линейку, несмотря на плохую погоду

1 сентября 2019 года, 10:33

В Красногородской средней школе прошла традиционная праздничная линейка в преддверии нового учебного года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Погодные условия не испугали будущих первоклассников, школьников и их родителей. Свое поздравление для детей приготовили и сотрудники полиции. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения опочецкого ГИБДД Ксения Алексеева пожелала ребятам успехов в новом учебном году, достижений за школьной партой и в спорте.

«Для нас, самое дорогое - ваша жизнь и здоровье!» - эти ключевые слова дорожного полицейского дети услышали первыми. Сотрудник ГИБДД обратилась к родителям и педагогам с просьбой, повторить с детьми правила дорожного движения, которые так пригодятся детям в начале учебного года и в будущем. Особое внимание страж порядка обратила на необходимость носить светоотражающие фликеры: осенью в темное время суток каждому пешеходу необходимо обезопасить себя на дороге и обозначить себя в темноте.

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