Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год будет счастливым и плодотворным

Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Сегодня особенный день, традиции которого хорошо знакомы каждому из нас с детства. Это уникальный российский праздник, знаменующий начало нового учебного года и готовность к открытиям.

1 сентября в Псковской области идут в школы более 66 тысяч ребят, в средние специальные учебные заведения — 8,2 тысячи, в ВУЗы — 6,5 тысяч.

Приятно отметить, что по сравнению с прошлым годом заметно, почти на 700 человек, выросло число главных героев сегодняшнего дня — первоклассников. Первый раз в первый класс отправляется 7,9 тысяч наших детей.

Для каждого школьника и студента начинается пора открытий, активного общения и непростых вызовов, а для учителей — пора напряженной работы по обучению нового поколения жителей Псковской области.

Я желаю каждому из вас счастья и удачи на этом пути. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы наша образовательная система была комфортной для каждого ее участника.

Мы строим новые школы, открываем детские технопарки, запускаем дополнительные программы поддержки наших учителей. Впереди еще много работы, но, я рассчитываю, что положительные изменения затронут каждого жителя нашей области.

Пусть новый учебный год будет счастливым, плодотворным, полным творчества и побед. С праздником!