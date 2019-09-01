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Общество

Из-за перекрытия улицы Максима Горького пять псковских автобусов изменят схему движения

1 сентября 2019 года, 09:54

С 8.00 2 сентября до 20.00 4 сентября закрывается для движения транспорта улица Максима Горького (в районе Дамбы). В связи с этим движение автобусов по маршруту № 2, 5, 8, 8а, 19 будет осуществляться по измененной схеме движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

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Маршрут №2. При движении с вокзала: по улице Юбилейной с поворотом на ул. Мирную и с выездом на улице Максима Горького, далее по маршруту. Остановка «Дамба» - упраздняется. В обратном направлении: с Рижского проспекта по улице Народной с выездом на улицу Юбилейную и далее на вокзал – дополнительные остановки: «по требованию» (у магазина Пятёрочка), «улица Народная», «Дом офицеров». Остановки «улица Петровская», «Центральная городская библиотека», «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба» - упраздняются.

Маршрут №19. При движении с вокзала и с площади Ленина: по Рижскому проспекту, улице Максима Горького с поворотом на улицу Розы Люксембург, улицу Народную и через улицу Юбилейную с выездом на улицу Маргелова и далее по маршруту – дополнительные остановки: «Никольский храм», «Мебельный магазин», «по требованию» (у магазина Пятёрочка). Остановки от площади Ленина: «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба», «Дом офицеров», «улица Народная» - упраздняются.

Маршрут №5. При движении с площади Ленина: по Рижскому проспекту, улице Максима Горького с поворотом на улицу Розы Люксембург, улицу Народную с выездом на улицу Юбилейную и далее по маршруту – дополнительные остановки: «Никольский храм», «Мебельный магазин», «по требованию» (у магазина Пятёрочка), «улица Народная», «Дом офицеров». Остановки «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба» - упраздняются.

Маршрут №8и 8а. При движении с вокзала и с площади Ленина: по Рижскому проспекту, улице Максима Горького с поворотом на улицу Розы Люксембург, улицу Народную с выездом на улицу Юбилейную и далее по маршруту – дополнительные остановки: «Никольский храм», «Мебельный магазин», «по требованию» (у магазина Пятёрочка), «улица Народная», «Дом офицеров». Остановки «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба» - упраздняются.

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