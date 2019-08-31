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Общество / Важная дата

Губернатор Псковской области поздравил с 80-летием образования Черниговскую дивизию

31 августа 2019 года, 14:36

В субботу, 31 августа, Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. Участниками праздника также стали более 900 гвардейцев-десантников.

Это юбилей старейшего соединения Воздушно-десантных войск, которое стало родным для 50-ти Героев Советского Союза и 33-х Героев Российской Федерации. История нашей области неразрывно связана с дивизией. К десантному братству так или иначе имеет отношение практически каждая псковская семья

Губернатор Псковской области поздравил с 80-летием образования Черниговскую дивизиюВедерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области

В своем выступлении Михаил Ведерников особо подчеркнул, что на Псковской земле всегда будут помнить и чтить подвиг легендарной 6-й роты, с момента совершения которого в следующем году исполнится уже 20 лет. Глава региона сообщил, что к этой памятной дате будет капитально отремонтирован памятник «Купол», разработаны дополнительные меры поддержки семьям погибших героев.

«Мы всегда будем поддерживать дивизию и делать все необходимое для того, чтобы вы могли с честью выполнять свой воинский долг и быть спокойными за свой тыл», — отметил Михаил Ведерников. Глава региона подчеркнул, что администрация области выполняет все взятые на себя социальные обязательства по отношению к военнослужащим и членам их семей, в том числе первоочередное обеспечение детей местами в детских садах и других общеобразовательных учреждениях, помощь в трудоустройстве жен военнослужащих, выплату всех установленных пособий.

Губернатор вручил награды военнослужащим дивизии. За поддержание высокой боевой готовности воинских частей, успехи в боевой подготовке, верность славным воинским традициям России Глава региона вручил Почетную грамоту администрации Псковской области командиру дивизии Игорю Каплию.

Медалью Жукова были награждены гвардии капитан Виктор Некрасов и гвардии ефрейтор Артур Табылдиев, медаль Суворова получил гвардии сержант Алексей Комар.

Также Губернатор вручил военнослужащим дивизии благодарственные письма и ценные подарки от Администрации региона.

Напомним, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия была сформирована 1 сентября 1939 года. На сегодняшний день 76-ая дивизия является одним из самых боеспособных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

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