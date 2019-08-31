В Псковской области 1 и 2 сентября нельзя будет купить алкоголь

Алкогольную продукцию нельзя будет купить в магазинах в воскресенье и понедельник, 1 и 2 сентября. Напомним, что ограничение на розничную продажу алкоголя прописаны в Постановлении администрации Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Так, ограничения на продажу алкоголя действуют в День знаний ,1 сентября. А в случае если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье, то запрет действует в указанную субботу (воскресенье) и в следующий за 1 сентября рабочий день.