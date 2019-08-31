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Спорт / Соревнования

Спортивная суббота: в Пскове проходят соревнования по гребле и вейкборду

31 августа 2019 года, 13:28

Эта суббота богата на спортивные соревнования. Как сообщает корреспондент "Псковской правды", в Пскове сегодня, 31 августа, проходят соревнования по гребле и вейкборду.

На базе детской юношеской спортивной школы «Ника» (улица Воеводы Шуйского, дом 9) проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Около 100 участников из Пскова, Новгорода, Петербурга и Архангельска будут соревноваться в одиночных зачётах и «двойках».

Также 31 августа в Пскове проходит пройдет Первый Чемпионат Псковской Области по Кабельному Вейкборду-2019 на Яна Райниса 41б. Старт – в 10:00, награждение – в 20:00. В соревнованиях принимают участие около 60 человек из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Республики Крым и других городов. Призовой фонд в 200 тысяч рублей будет поделен среди победителями в семи категориях.

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