Москвич попытался дать взятку великолукским полицейским, чтобы избежать штрафа в 500 рублей

Теперь водителя ждёт суд и штраф до 200 тысяч рублей, или год лишения свободы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днем 30 августа у жилого дома на улице Гражданской в Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили иномарку. В ходе проверки Мерседеса полицейские установили, что у его владельца нет полиса обязательного страхования транспортного средства.

Однако, водитель иномарки, 27-летний житель города Электросталь Московской области, попытался решить вопрос на месте и предложил сотрудникам полиции взятку - 2050 рублей. Взамен автолюбитель попросил инспекторов не составлять административного протокола за правонарушение.

Теперь вместо штрафа за отсутствие страхового полиса в 500 рублей владельца Мерседеса ждет суд по уголовному делу по статье "Мелкое взятничество". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 000 рублей или лишением свободы на срок до 1 года.