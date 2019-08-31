Снова не успевают: Михаил Ведерников потребовал ускорить работы на стадионе «Машиностроитель»

Сейчас по некоторым видам строительных работ на стадионе есть отставание от графика. Об этом доложил подрядчик губернатору на выездном совещании по вопросу реконструкции стадиона «Машиностроитель». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, совещание прошло в пятницу, 30 августа, на строительной площадке, где присутствовали губернатора Псковской области и заместитель Министра спорта РФ Павел Новиков.

В настоящее время на объекте ведутся бетонно-монолитные работы по строительству трибун, административного здания, а также подготовка основания под футбольное поле, устройство коммуникаций. Представитель подрядной организации доложил о причинах отставания. Но заметил, что на некоторых участках к работе подключены дополнительные подрядчики, чтобы успеть закончить работы в срок.

Глава региона потребовал ускорить темпы строительных работ, а также предпринять все необходимые меры, чтобы ликвидировать существующее отставание от графика.

Напомним, что ранее подрядчик обещал к 1 сентября установить на стадионе трибуны и футбольное поле.

Михаил Ведерников заметил, что документация по проекту реконструкции 2-го этапа стадиона «Машиностроитель» находится на государственной экспертизе, которая завершится через 10 дней. Сразу после получения необходимых согласований документы будут направлены в Минспорт России для защиты. В свою очередь заместитель Министра спорта РФ подчеркнул, что ведомство готово поддержать строительство второй очереди стадиона и центра спортивной гимнастики «Немов-центр».

Сейчас проходит первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель», на работы было выделено 750 миллионов рублей. Планируется возвести административное здание, две трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле, беговые дорожки, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории.