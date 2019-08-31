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Спорт

Снова не успевают: Михаил Ведерников потребовал ускорить работы на стадионе «Машиностроитель»

31 августа 2019 года, 11:18

Сейчас по некоторым видам строительных работ на стадионе есть отставание от графика. Об этом доложил подрядчик губернатору на выездном совещании по вопросу реконструкции стадиона «Машиностроитель». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, совещание прошло в пятницу, 30 августа, на строительной площадке, где присутствовали губернатора Псковской области и заместитель Министра спорта РФ Павел Новиков.

Снова не успевают: Михаил Ведерников потребовал ускорить работы на стадионе «Машиностроитель»
Подрядчик все равно остает от плана работ по реконструкции стадиона
Фото пресс-службы администрации области

В настоящее время на объекте ведутся бетонно-монолитные работы по строительству трибун, административного здания, а также подготовка основания под футбольное поле, устройство коммуникаций. Представитель подрядной организации доложил о причинах отставания. Но заметил, что на некоторых участках к работе подключены дополнительные подрядчики, чтобы успеть закончить работы в срок.

Глава региона потребовал ускорить темпы строительных работ, а также предпринять все необходимые меры, чтобы ликвидировать существующее отставание от графика.

Напомним, что ранее подрядчик обещал к 1 сентября установить на стадионе трибуны и футбольное поле.

Михаил Ведерников заметил, что документация по проекту реконструкции 2-го этапа стадиона «Машиностроитель» находится на государственной экспертизе, которая завершится через 10 дней. Сразу после получения необходимых согласований документы будут направлены в Минспорт России для защиты. В свою очередь заместитель Министра спорта РФ подчеркнул, что ведомство готово поддержать строительство второй очереди стадиона и центра спортивной гимнастики «Немов-центр».

Сейчас проходит первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель», на работы было выделено 750 миллионов рублей. Планируется возвести административное здание, две трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле, беговые дорожки, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории.

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