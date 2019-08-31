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Происшествия

В Опочецком районе мужчина нарвал себе в лесу конопли и получил 320 часов работ

31 августа 2019 года, 10:55

Суд вынес приговор в отношении жителя деревни Звоны Опочецкого района за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

В начале сентября прошлого года обвиняемый, находясь в лесу у деревни Звоны, обнаружил куст дикорастущей конопли. Он оборвал с обнаруженного куста листья, которые перенес в сарай около своего дома, где высушил и измельчил их. Тем самым обвиняемый незаконно приобрел для личного потребления, без цели сбыта наркотическое средство весом не менее 8,97 грамм.

И хранил в сарае для дальнейшего личного потребления. В мае 2019 года у подсудимого наркотическое средство изъяли сотрудники полиции в рамках проводимых оперативных работ.

Подсудимый в судебном заседании вину признал и активно способствовал расследованию преступления. В итоге суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ.

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