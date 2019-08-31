Михаил Ведерников наградил лучших сотрудников УМВД в честь 75-летия образования ведомства

Губернатор Псковской области поздравил сотрудников и ветеранов областного УМВД с 75-летним юбилеем образования ведомства. Торжественное собрание прошло в пятницу, 30 августа, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Сотрудники Управления на протяжении всего этого времени стоят на страже правопорядка, прав и свобод наших граждан, обеспечивают безопасность нашего региона и делают это на высоком профессиональном уровне. Честность, ответственность и храбрость — эталонные качества, которые сейчас присущи нашей полиции

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников ведомства за то, что в последние полтора года удалось добиться снижения преступности практически по всем направлениям. Особо отметил глава региона вклад в дело борьбы с коррупцией.

Губернатор напомнил, что в последнее время в области проходило много массовых мероприятий, и сотрудники полиции продемонстрировали высокий профессионализм в их проведении. И вручил лучшим сотрудникам Управления медали «За отличие в охране общественного порядка», а также благодарственные письма администрации Псковской области. Почетную грамоту Губернатора получил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск области Николай Северинюк. Также наиболее отличившимся сотрудникам был вручен целый ряд ведомственных наград и благодарственные письма областного Собрания депутатов.

Следом личный состав поздравил и начальник ведомства.