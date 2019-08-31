Михаил Ведерников наградил лучших сотрудников УМВД в честь 75-летия образования ведомства

Губернатор Псковской области поздравил сотрудников и ветеранов областного УМВД с 75-летним юбилеем образования ведомства. Торжественное собрание прошло в пятницу, 30 августа, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Сотрудники Управления на протяжении всего этого времени стоят на страже правопорядка, прав и свобод наших граждан, обеспечивают безопасность нашего региона и делают это на высоком профессиональном уровне. Честность, ответственность и храбрость — эталонные качества, которые сейчас присущи нашей полиции
Михаил Юрьевич Ведерников, губернатор Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников ведомства за то, что в последние полтора года удалось добиться снижения преступности практически по всем направлениям. Особо отметил глава региона вклад в дело борьбы с коррупцией.
Губернатор напомнил, что в последнее время в области проходило много массовых мероприятий, и сотрудники полиции продемонстрировали высокий профессионализм в их проведении. И вручил лучшим сотрудникам Управления медали «За отличие в охране общественного порядка», а также благодарственные письма администрации Псковской области. Почетную грамоту Губернатора получил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск области Николай Северинюк. Также наиболее отличившимся сотрудникам был вручен целый ряд ведомственных наград и благодарственные письма областного Собрания депутатов.
Следом личный состав поздравил и начальник ведомства.
Задачи, стоящие перед органами внутренних дел, остаются неизменными — это служение закону, охрана прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение их безопасности и благополучия.
Алексей Викторович Овсянников, начальник УМВД России по Псковской области
Особые слова благодарности руководитель адресовал ветеранам, которые делятся накопленными знаниями и опытом. Также руководитель ведомства объявил минуту молчания в память о тех сотрудниках, которые погибли, исполняя свой воинский долг.
Затем к собравшимся обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
В разный период времени были разные условия службы, но главной была и остается задача по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, работа по обеспечению безопасности наших граждан. И за всю историю ведомства псковская полиция успешно справляется с поставленными задачами
Котов Александр Алексеевич, председатель Псковского областного Собрания депутатов
Вспомнили сотрудники и наиболее яркие этапы 75-летней истории органов внутренних дел, вспомнили о тех, кто стоял у истоков создания службы, кто принял активное участие в ее становлении и развитии.