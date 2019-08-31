Новая школа на улице Юбилейной в Пскове поможет сократить вторые смены в соседних школах

Администрация Пскова объявила открытый конкурс в электронной форме на Привязку проектной документации повторного использования к земельному участку и разработку рабочей документации на строительство школы. Об этом сообщил замглавы администрации города Александр Коновалов на своей странице на «Фейсбуке».
Новая школа появится на улице Юбилейной в школе
фото со страницы "Фейсбук" Александра Коновалова
Новая школа на 825 мест появится на улице Юбилейной. Начальная цена контракта - 3 510 000 рублей. Эти работы позволят участвовать муниципалитету в национальном проекте «Демография» и станет очередным шагом по ликвидации вторых смен в средних общеобразовательных школах. Предполагается, новая школа на улице Юбилейной поможет сократить вторые смены в лицеях №10 и №19, а так же в №23 и №5.