Новая школа на улице Юбилейной в Пскове поможет сократить вторые смены в соседних школах

Администрация Пскова объявила открытый конкурс в электронной форме на Привязку проектной документации повторного использования к земельному участку и разработку рабочей документации на строительство школы. Об этом сообщил замглавы администрации города Александр Коновалов на своей странице на «Фейсбуке».

Новая школа на 825 мест появится на улице Юбилейной. Начальная цена контракта - 3 510 000 рублей. Эти работы позволят участвовать муниципалитету в национальном проекте «Демография» и станет очередным шагом по ликвидации вторых смен в средних общеобразовательных школах. Предполагается, новая школа на улице Юбилейной поможет сократить вторые смены в лицеях №10 и №19, а так же в №23 и №5.