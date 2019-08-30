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Культура

Пять лучших военно-исторических фильмов покажут посетителям двух музеев Псковской области

30 августа 2019 года, 17:00

Два музея Псковской области присоединились к акции «Всероссийские Дни военно-исторического кино», приуроченной к 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Об этом «Псковской правде» сообщила редактор «Информационного центра» «Музей Победы» Юлия Григорьева.

Посетители Военно-исторического музея-заповедника и Краеведческого музея города Великие Луки смогут бесплатно посмотреть лучшие отечественные художественные киноленты, посвященные Великой Отечественной войне.

Откроется фестиваль фильмом Алексея Федорченко «Война Анны». Картина признана лучшим российским фильмом 2018 года на кинопремиях «Золотой орёл», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». Зрители также увидят фильмы «Они сражались за Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар нечистых».

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