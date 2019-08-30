В Опочке 2 сентября откроют памятник шахматисту Александру Дмитриевичу Петрову

Александр Дмитриевич Петров - первый русский шахматный мастер, теоретик шахмат, писатель, был одним из сильнейших шахматистов мира в первой половине XIX века и автором первого русского учебника шахматной игры. «Русский Филидор», как его называли современники, внёс значительный вклад в теорию шахмат. А.Д.Петров глубоко проанализировал дебют, который позже был назван его именем: «Защита Петрова». Этот дебют также известен под названием «Русская партия».

Александр Дмитриевич Петров родился в 1 (12) февраля 1794 в сельце Бисереве, близ города Опочки. В 14 лет Александр определен на службу в канцелярию, которую возглавил в 30-е годы в чине коллежского советника, с 15 лет выигрывает матчи с сильнейшими шахматистами. С образованием в 1821 году Погодинского шахматного собрания (первого в России шахматного клуба) занимает в нем первые места. В 1824 году он издает объемную книгу «Шахматная игра...» — первый шахматный учебник, ставший настольной книгой для нескольких поколений. С 1835 года центром шахматной жизни Петербурга стал дом Александра Дмитриевича Петрова на Фонтанке — Петровское шахматное собрание. После женитьбы на дочери А. В. Погодина переезжает в Варшаву, где занимает высокие должности до ухода в отставку в 1862 году. Умер Александр Дмитриевич Петров Петров 10 (22) апреля 1867 года и похоронен в Варшаве.