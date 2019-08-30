Актёры Псковского драмтеатра покажут «Ревизора» на фестивале в Екатеринбурге

Псковский театр драмы отправится с «Ревизором» на фестиваль «Реальный театр» в Екатеринбург. С фантазией на темы хрестоматийной пьесы Гоголя в постановке Петра Шерешевского псковичи выступят 9 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В программе XV «Реального театра» за восемь дней зрителям представят двадцать спектаклей восемнадцати театров из Екатеринбурга, Новороссийска, Петербурга, Москвы, Ярославля, Томска, Красноярска, Таллинна, Софии и Туркуэна.

Участниками стали «Му-му» Дмитрия Крымова, «Крестьяне о писателях» Дмитрия Егорова, «Дети Солнца» Тимофея Кулябина, «Хорошо темперированные грамоты» Дмитрия Волкострелова, «Восемь любящих женщин» Евгения Марчелли, «Чайка» Григория Козлова и другие спектакли ведущих режиссеров страны.