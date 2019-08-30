Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Актёры Псковского драмтеатра покажут «Ревизора» на фестивале в Екатеринбурге

30 августа 2019 года, 15:04

Псковский театр драмы отправится с «Ревизором» на фестиваль «Реальный театр» в Екатеринбург. С фантазией на темы хрестоматийной пьесы Гоголя в постановке Петра Шерешевского псковичи выступят 9 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В программе XV «Реального театра» за восемь дней зрителям представят двадцать спектаклей восемнадцати театров из Екатеринбурга, Новороссийска, Петербурга, Москвы, Ярославля, Томска, Красноярска, Таллинна, Софии и Туркуэна.

Участниками стали «Му-му» Дмитрия Крымова, «Крестьяне о писателях» Дмитрия Егорова, «Дети Солнца» Тимофея Кулябина, «Хорошо темперированные грамоты» Дмитрия Волкострелова, «Восемь любящих женщин» Евгения Марчелли, «Чайка» Григория Козлова и другие спектакли ведущих режиссеров страны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пять лучших военно-исторических фильмов покажут посетителям двух музеев Псковской области
В Опочке 2 сентября откроют памятник шахматисту Александру Дмитриевичу Петрову
На квартирной пьянке 26-летнему великолучанину пробили голову пивной кружкой
Более 30 молодых полицейских приняли в Пскове присягу на верность России
Эксперт: Я бы назвал популизмом борьбу с полимерной одноразовой посудой
Почти все школьные автобусы прошли проверку в преддверии нового учебного года
В Псковском районе капитально отремонтировали дорогу до деревне Подборовье-3
Михаил Ведерников – сотрудникам ФСБ: Вы посвятили жизнь опасной, но благородной службе
Завтра в Пскове стартует двухдневное первенство по гребле на байдарках и каноэ

Комментарии

Авторизация
No comments
Могучее древо

Культура
26 августа 09:42

Могучее древо

Как береты десантников стали именно голубыми, зачем они купаются в фонтанах и какие четыре корня питают псковскую дивизию
Зажгли всех

Культура / Театр
23 августа 15:01

Зажгли всех

После гастролей студенческого театра по области ветераны захотели поделиться с артистами сапогами, а женщины в СИЗО рассказали о своих непростых судьбах
Заискрили

Культура
23 августа 10:28

Заискрили

Искровская волость Дновского района претендует на звание самой культурной в регионе