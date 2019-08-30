На квартирной пьянке 26-летнему великолучанину пробили голову пивной кружкой

Великолукские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который проломил череп своему собутыльнику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что вечером 29 августа двое мужчин решили выпить в доме на улице Заслонова. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры ударил гостя пивной кружкой по голове.

С переломом костей черепа, многочисленными ссадинами и ранами головы 26-летнего пострадавшего отправили в городскую больницу.

Сейчас злоумышленник задержан и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.