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Происшествия

На квартирной пьянке 26-летнему великолучанину пробили голову пивной кружкой

30 августа 2019 года, 14:34

Великолукские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который проломил череп своему собутыльнику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что вечером 29 августа двое мужчин решили выпить в доме на улице Заслонова. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры ударил гостя пивной кружкой по голове.

С переломом костей черепа, многочисленными ссадинами и ранами головы 26-летнего пострадавшего отправили в городскую больницу.

Сейчас злоумышленник задержан и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

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