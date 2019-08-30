Более 30 молодых полицейских приняли в Пскове присягу на верность России

В пятницу, 30 августа, приняла присягу 33 слушателя центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодые стражи порядка перед строем поклялись соблюдать конституцию и законы России, добросовестно нести службу, поддерживая порядок и общественную безопасность.

«Желаю достойно показать полученные знания теории уже на практике – при выполнении служебных задач», - обратился с напутствием начальник Центра полковник полиции Сергей Иванов.

В ближайшее время полицейские приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей.