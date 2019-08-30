Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 30 молодых полицейских приняли в Пскове присягу на верность России

30 августа 2019 года, 14:23

В пятницу, 30 августа, приняла присягу 33 слушателя центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодые стражи порядка перед строем поклялись соблюдать конституцию и законы России, добросовестно нести службу, поддерживая порядок и общественную безопасность.

«Желаю достойно показать полученные знания теории уже на практике – при выполнении служебных задач», - обратился с напутствием начальник Центра полковник полиции Сергей Иванов.

В ближайшее время полицейские приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пять лучших военно-исторических фильмов покажут посетителям двух музеев Псковской области
В Опочке 2 сентября откроют памятник шахматисту Александру Дмитриевичу Петрову
Актёры Псковского драмтеатра покажут «Ревизора» на фестивале в Екатеринбурге
На квартирной пьянке 26-летнему великолучанину пробили голову пивной кружкой
Эксперт: Я бы назвал популизмом борьбу с полимерной одноразовой посудой
Почти все школьные автобусы прошли проверку в преддверии нового учебного года
В Псковском районе капитально отремонтировали дорогу до деревне Подборовье-3
Михаил Ведерников – сотрудникам ФСБ: Вы посвятили жизнь опасной, но благородной службе
Завтра в Пскове стартует двухдневное первенство по гребле на байдарках и каноэ

Комментарии

Авторизация
No comments
Секреты популярного блогера из Пскова

Общество / Жизнь замечательных людей
30 августа 10:02

Секреты популярного блогера из Пскова

Какие фотографии лучше выкладывать в соцсети и как заработать на «Инстаграме»
Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира

Общество / Образование
29 августа 09:20

Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира

У нас появится центр поддержки одаренных детей, кванториумы будут ездить по районам, а учителя пройдут курсы повышения квалификации и перестанут для отчетов считать елки и сосульки
Ландшафтный дизайн из вторсырья

Общество
29 августа 09:17

Ландшафтный дизайн из вторсырья

Сотрудник налоговой службы из Порховского района украшает свой двор необычными фигурками (ФОТО)