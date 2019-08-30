Эксперт: Я бы назвал популизмом борьбу с полимерной одноразовой посудой

«Сегодня полимер рассматривается исключительно как некое обобщенное синонимичное наименование чего-то искусственного и малоценного. Мы часто слышим об акциях: откажись от полиэтиленового пакета в магазине и возьми бумажный, откажись от полимерного стакана и замени его бумажным, откажись от одноразовой полимерной посуды и так далее и так далее. Я бы назвал это популизмом и не более того», - заявил кандидат химических наук, главный технолог Псковского завода «Титан-Полимер» Иван Коньков. Такой посыл прозвучал в интервью Псковскому агентству информации.

Эксперт уточнил, что сегодня не существует бумажной посуды в чистом виде. Это комбинированные материалы, что-то среднее между полимером и бумагой. «Но это не бумага в чистом виде, будем честными. Вот почему я называю это популизмом», - уточнил спикер.

Он пояснил, что полимеры — материалы, которые стоят на службе у человека. Транспорт, посуда, одежда, медицинские инструменты и оборудование, хозяйственный инвентарь, электроника, бытовая техника и многое другое. «Говорить надо не о запрете полимера как материала, а о разумном его использовании», - подчеркнул Иван Коньков.

Эксперт напомнил, что в Пскове завод «Титан-Полимер» планирует выпуск биаксиально-ориентированной пленки (БОПЭТ). Ее применяют для различных видов упаковки, пищевых продуктов, печатной продукции, для защиты гаджетов, в качестве защитной пленки для тонированных стекол автомобилей, микроэлектроники и других целей. Еще один продукт - ПЭТ-гранулят (полиэфир). Из ПЭТ изготавливают: хирургические нити, протезы клапанов сердца и сосудов, упаковку для хранения компонентов крови, хирургических наборов.