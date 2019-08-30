В Псковском районе капитально отремонтировали дорогу до деревне Подборовье-3

В Псковском районе отремонтировали дорогу до Подборовья-3 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На участке дороги «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель» (М-20) до деревни Подборовье-3 отремонтировали водопропускную железобетонную трубу, автобусную остановку. Отремонтировано покрытие проезжей части и восстановлен профиль водоотводных канав. Кроме того, здесь установили дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

Также в рамках национального проекта в муниципальном образовании ведется ремонт дороги «Псков – Ваулино – Торошино». Работы предстоит выполнить на участке более 10 километров. На сегодняшний день заменены две водопропускные трубы, началось устройство новых автобусных остановок и тротуаров, осуществляется фрезерование, укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона проезжей части и восстановление профиля водоотводных канав.