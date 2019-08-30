Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников – сотрудникам ФСБ: Вы посвятили жизнь опасной, но благородной службе

30 августа 2019 года, 10:52

Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» поздравил сотрудников Управления ФСБ России по Псковской области с 75-летием образования региональных органов безопасности.

Пережив распад СССР, административные реформы, органы государственной безопасности, как и 75 лет назад, по-прежнему верны своему главному девизу: государственность, законность и честь.


Михаил Ведерников – сотрудникам ФСБ: Вы посвятили жизнь опасной, но благородной службеМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Глава региона отметил, что на протяжении всей истории отчизны органы государственной безопасности, в том числе и псковское Управление всегда находились на самом острие борьбы за национальные интересы, стойко защищали ее государственность, суверенитет и территориальную целостность.

«Свою жизнь вы посвятили трудной, опасной, но благородной службе, вы всегда находитесь на передовых рубежах. Сегодня ваша главная задача: борьба с терроризмом, коррупцией и шпионажем», - добавил Михаил Ведерников.

В своем посте губернатор Псковской области поблагодарил ветеранов службы за бесценный опыт и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и счастья на долгие годы.

Молодым же сотрудникам Михаил Ведерников пожелал равняться на ветеранов и своими ратными успехами приумножать славу псковского Управления ФСБ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковском районе капитально отремонтировали дорогу до деревне Подборовье-3
Завтра в Пскове стартует двухдневное первенство по гребле на байдарках и каноэ
Стружанин хранил в сарае осколочную гранату, а пскович переделал ружье в обрез
Арестовал житель Псковской области, обвиняемый в надругательстве над падчерицей
Более 350 миллионов рублей потратят на реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове
Суд ограничил свободу жителю Дедовичей, угрожавшему соседскому ребёнку ножом
Небольшой дождь ожидается 30 августа в Псковской области по прогнозу синоптиков
Очередную экскурсию на свои площадки в Усвятском районе устроил Великолукский агрохолдинг
Гимн России и «Эй, ухнем» исполнит псковский хор на концерте в Санкт-Петербурге

Комментарии

Авторизация
No comments
Секреты популярного блогера из Пскова

Общество / Жизнь замечательных людей
30 августа 10:02

Секреты популярного блогера из Пскова

Какие фотографии лучше выкладывать в соцсети и как заработать на «Инстаграме»
Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира

Общество / Образование
29 августа 09:12

Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира

У нас появится центр поддержки одаренных детей, кванториумы будут ездить по районам, а учителя пройдут курсы повышения квалификации и перестанут для отчетов считать елки и сосульки
Ландшафтный дизайн из вторсырья

Общество
29 августа 09:17

Ландшафтный дизайн из вторсырья

Сотрудник налоговой службы из Порховского района украшает свой двор необычными фигурками (ФОТО)