Михаил Ведерников – сотрудникам ФСБ: Вы посвятили жизнь опасной, но благородной службе

Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» поздравил сотрудников Управления ФСБ России по Псковской области с 75-летием образования региональных органов безопасности.

Пережив распад СССР, административные реформы, органы государственной безопасности, как и 75 лет назад, по-прежнему верны своему главному девизу: государственность, законность и честь.

Глава региона отметил, что на протяжении всей истории отчизны органы государственной безопасности, в том числе и псковское Управление всегда находились на самом острие борьбы за национальные интересы, стойко защищали ее государственность, суверенитет и территориальную целостность.

«Свою жизнь вы посвятили трудной, опасной, но благородной службе, вы всегда находитесь на передовых рубежах. Сегодня ваша главная задача: борьба с терроризмом, коррупцией и шпионажем», - добавил Михаил Ведерников.

В своем посте губернатор Псковской области поблагодарил ветеранов службы за бесценный опыт и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и счастья на долгие годы.

Молодым же сотрудникам Михаил Ведерников пожелал равняться на ветеранов и своими ратными успехами приумножать славу псковского Управления ФСБ.