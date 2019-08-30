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Происшествия

Стружанин хранил в сарае осколочную гранату, а пскович переделал ружье в обрез

30 августа 2019 года, 09:51

Три преступления в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов выявили полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, 70-летний пскович незаконно переделал охотничье ружьё «Сайга-12». В результате у пенсионера получился обрез 12-го калибра, пригодный для стрельбы.

А в ходе обыска в новоржевской деревне Залог Новоржевского района стражи порядка нашли у 25-летнего местного жителя четыре банки пороха общей массой более 500 грамм. Молодой человек пояснил, что смесь он прячет уже несколько лет.

Нарушил закон и 37-летний житель деревни Палицы в Струго-Красненском районе. Он незаконно хранил в своем сарае оборонительную осколочную гранату Ф-1.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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