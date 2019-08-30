Арестовал житель Псковской области, обвиняемый в надругательстве над падчерицей

В Псковской области арестовали мужчину, обвиняемого в надругательстве над малолетней падчерицей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, вечером 21 августа этот 33-летний мужчина поссорился супругой и, когда женщина ушла из дома, положил к себе на кровать малолетнюю падчерицу и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

После задержания злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что в тот момент был пьян. Сейчас он заключен под стражу.

«Чтобы исключить возможность рецидива, следователи всегда будут остро реагировать на каждый факт такого преступления», - отметили в пресс-службе ведомства.