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Общество

Более 350 миллионов рублей потратят на реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове

30 августа 2019 года, 09:42

Реконструкция улицы Леона Поземского начнется в Пскове в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы, стоимость которых составит более 350 миллионов рублей, затронут улицу Леона Поземского, включая тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы, подход к Советскому (Троицкому) мосту, сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого (от Поземского до Первомайской), улицу Набат (от Поземского до Первомайской), проезд к районной поликлинике, улицу Герцена (тротуары, обустройство велодорожек), набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей (парк Строителей).

В нынешнем году подрядчику предстоит выполнить работы по объекту на сумму более 268 миллионов рублей, а в 2020 году запланировано проведение работ на сумму 85 миллионов рублей.

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