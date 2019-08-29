Очередную экскурсию на свои площадки в Усвятском районе устроил Великолукский агрохолдинг

Великолукский агрохолдинг организовал уже третью по счету экскурсию на свои площадки в Усвятском районе. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Для участников встречи организовали обзорную экскурсию по репродуктору, расположенному недалеко от деревни Рудня.

На пути к нему была сделана остановка на засеянном пшеницей поле. После уборки урожая это зерно используют для приготовления комбикорма.

Главный агроном Великолукского свиноводческого комплекса Иосиф Жолновский рассказал участникам экскурсии об очередности использования имеющихся у агрохолдинга полей, внесении органических удобрений, о том, через какое время обработанную почву можно использовать для выращивания зерновых.

В ходе экскурсии представители агрохолдинга рассказывали местным жителям, чего удалось добиться свиноводческому предприятию за прошедшие годы. Они также отвечали на все интересующие вопросы жителей района, а также обозначали планы по дальнейшему развитию холдинга.

Отметим, что сейчас в Усвятском районе 16 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения находится в собственности Великолукского агрохолдинга.