Гимн России и «Эй, ухнем» исполнит псковский хор на концерте в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Зенит-Арена» в Петербурге состоится концерт, посвященный 75-летию гимна России. Псковскую область на сцене представят 250 самых активных участников хоровых коллективов региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На концерте выступят представители Псковского областного колледжа искусств и детских музыкальных школ города Пскова, а также Псковский русский народный хор, хор ансамбля «Радуга», регионального отделения Всероссийского хорового общества, сборный хор Великих Лук, хоры из опочецкой гимназии Опочка и Опочецкого центра культуры.

«На празднике будет исполнено два произведения: гимн России и «Эй, ухнем»», - рассказала первый заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая.

По ее словам, все коллективы уже получили нотные партитуры и репетируют на местах. Сводные репетиции пройдут 1 сентября на «Зенит-Арене».

Добавим, в 2019 году мелодии гимна России исполняется 75 лет.